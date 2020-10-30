غوارديولا يحسم الجدل بشأن عودته لتدريب برشلونة

حسم مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، اليوم الجمعة، الجدل بشأن عودته إلى تدريب ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "حقيقة أرغب حاليا في البقاء لفترة أطول مع مانشستر سيتي".

ونفى المدرب الإسباني كل الشائعات، التي تحدثت عن اقتراب عودته لقيادة فريقه السابق برشلونة في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد ربطت بين احتمالية عودة غوارديولا إلى النادي الكتالوني، خاصة بعد استقالة مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

وعودة غوارديولا كانت مقترح فيكتور فونت، المرشح الأبرز لخلافة بارتوميو في إدارة برشلونة، مشيرا إلى أنه يجب الاستعانة بخدمات "ابن النادي"، الذي سبق وحصد معهم لقبي دوري أبطال أوروبا.

وعن ذلك قال غوارديولا "أنا سعيد بشكل لا يصدق هنا (مانشستر سيتي)".

وتابع قائلا "أنا سعيد لوجودي في مانشستر، وآمل أن أتمكن من القيام بعمل جيد هذا الموسم للبقاء لفترة أطول".

وعلى الرغم من أن غوارديولا فاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى سيتي قادما من العملاق الألماني بايرن ميونيخ في عام 2016، إلا أنه لم يحقق شيئاً على الصعيد القاري.

ولم تكن بداية سيتي في الموسم الجديد بالصورة المتوقعة، إذ يحتل حاليا المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط من خمس مباريات، وهو ما عزاه الإسباني للإصابات بين صفوف لاعبيه.