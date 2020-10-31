للمرة الـ 42.. الأهلي يتسلم درع الدوري المصري

تسلم النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، رسميا درع الدوري الممتاز، ليتوج بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه.

واستلم مؤمن زكريا نجم الفريق الأول لكرة القدم الدرع من ملعب الأهلي "وي – السلام" عقب المباراة التي جمعت المارد الأحمر بنظيره طلائع الجيش، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

وحسم الأهلي الدوري لصالحه قبل عدة أسابيع من نهاية المسابقة للمرة الخامسة على التوالي ورقم 42 في تاريخه.

واحتفل لاعبو النادي الأهلي بحصول الفريق علي اللقب مجددا، بتبادل التهنئة بالفوز.

وحرص كل لاعبي الفريق الأول ومجلس الإدارة على دعم مؤمن زكريا الذي يمر بأزمة صحية خلال الفترة الحالية أبعدته عن الملاعب.