الأطباء يشخصون حالة أسطورة مانشستر يونايتد بالخرف

أعلنت نورما زوجة بوبي تشارلتون، اليوم الأحد، أسطورة فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، إصابته بالخرف.

وأتت تصريحات نورما بعد وفاة جاك شقيق تشارلتون، في يوليو الماضي، وكذلك وفاة نوبي ستايلس زميله بالمنتخب الإنجليزي، يوم الجمعة الماضي، حيث تم تشخيص كليهما بمرض عقلي.

وأكدت نورما تشارلتون، إنها تأمل أن تساعد أخبار تشخيص زوجها، المرضى الآخرين، بحسب ما ذكرت صحيفة "bloomberg".

Manchester United and England soccer star Bobby Charlton has been diagnosed with dementia. Via @AP https://t.co/3lGrpUgTUf — Bloomberg (@business) November 1, 2020

​ولعب تشارلتون لمدة 17 عامًا مع فريق مانشستر يونايتد؛ حيث فاز بثلاثة ألقاب للدوري، وكأس الاتحاد الإنجليزي في 1962، وكأس الأندية الأوروبية البطلة التي تحولت إلى دوري أبطال أوروبا في عام 1968.

وتم ترشيح تشارلتون للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، الكرة الذهبية، ثلاث مرات، وفاز بالتصويت في 1966 بعدما رفع كأس العالم في ويمبلي.