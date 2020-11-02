نيمار يتعرض لمقلب على الهواء مباشرة

تعرض النجم البرازيلي نيمار جونيور لمقلب من أحد أصدقائه، أثناء لعبه إحدى ألعاب الفيديو على الهواء مباشرة على موقع "توتيش".

وشعر نجم باريس سان جيرمان برعب شديد، وقفز من مكانه صارخا بعدما رأى شخصية مخيفة بالقرب منه بعد نظره إلى الشاشة، عند ظهور أحد أصدقائه بزي خاص بعيد "الهالوين".

KKKKKKKKKKK O SUSTO QUE O NEYMAR LEVOU NA LIVE pic.twitter.com/PSf39Zh3Wj — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) November 1, 2020

ويقضي نيمار فترة راحة -استغلها البرازيلي في ألعاب الكمبيوتر- بعد الإصابة التي تعرض بها في مباراة فريقه ضد نادي اسطنبول باشاك شهير في دوري الأبطال، وسيغيب نيمار بسبب هذه الإصابة عن فترة التوقف الدولي القادمة.

وكشفت تقارير صحفية عن أن نيمار قد صرف النظر عن فكرة العودة لصفوف ناديه السابق برشلونة، وأكدت أنه قد وافق على تجديد عقده مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان، بعد محاولته التملص من التجديد خلال الفترة السابقة.