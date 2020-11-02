حارس مرمى يسجل هدفا من الطرف الآخر من الملعب... فيديو

استطاع الحارس رازفان أدريا من تسجيل الهدف من مسافة 80 مترا، أثناء محاولته تشتيت الكرة ومنع الفريق الخصم من الوصول إليها، لتخادع حارس مرمى الفريق الآخر وتتجاوزه وتحتسب هدفا، ليهدي فريقه هدف التقدم في المباراة في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.
This is the goal of the year. When a 19-year-old keeper scores from 80 meters out, he's more than a hero. FCSB's Razvan Udrea with this historical shot. pic.twitter.com/jrRVR3V8SM— Emanuel Roşu (@Emishor) November 1, 2020
واستطاع الحارس البالغ من العمر 19 عاما تحقيق الفوز مع ناديه، في اللقاء الذي جمع ستيوا مع فولونتاري، في دوري الدرجة الثالثة، وانتهت بانتصار عريض لستيوا بنتيجة 4-1.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)