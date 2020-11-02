ليس حبيب.. ماكريغور يكشف عن أقوى منافس قابله

وغرد كونور ردا على السؤال بأن الأمريكي نيت دياز هو أقوى خصم واجهه في حياته المهنية، وكتب قائلا: نيت دياز زومبي الساحل الغربي.
Nate Diaz. The west coast zombie 🧟♂️ https://t.co/V1Mo0IYKGJ— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 1, 2020
وكان ماكغريغر ودياز قد التقيا مرتين في القفص، أولهما كانت في آذار/مارس 2016، ضمن منافسات بطولة القتال الختامي (UFC) 196، وحقق فيها نايت الفوز، وجرت مباراة العودة في آب/أغسطس من العام نفسه، وحقق فيها كونرو الفوز بقرار أغلبية الحكام.
خاض ماكغريغور 26 نزالا في رياضة الفنون القتالية المختلطة ، وفاز فيها بـ 22 نزال وخسر أربعة، وهو بطل UFC السابق في قسمين للوزن، بينما خاض دياز 32 نزال حقق 20 انتصارا وتلقى 12 هزيمة، وشارك في آخر نزال في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وخسر فيه أمام مواطنه خورخي ماسفيدال.
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