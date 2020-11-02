ليس حبيب.. ماكريغور يكشف عن أقوى منافس قابله

رد بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور على سؤال على تويتر حول أقوى منافس واجهه عبر مسيرته.

وغرد كونور ردا على السؤال بأن الأمريكي نيت دياز هو أقوى خصم واجهه في حياته المهنية، وكتب قائلا: نيت دياز زومبي الساحل الغربي.

Nate Diaz. The west coast zombie 🧟‍♂️ https://t.co/V1Mo0IYKGJ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 1, 2020

وكان ماكغريغر ودياز قد التقيا مرتين في القفص، أولهما كانت في آذار/مارس 2016، ضمن منافسات بطولة القتال الختامي (UFC) 196، وحقق فيها نايت الفوز، وجرت مباراة العودة في آب/أغسطس من العام نفسه، وحقق فيها كونرو الفوز بقرار أغلبية الحكام.

خاض ماكغريغور 26 نزالا في رياضة الفنون القتالية المختلطة ، وفاز فيها بـ 22 نزال وخسر أربعة، وهو بطل UFC السابق في قسمين للوزن، بينما خاض دياز 32 نزال حقق 20 انتصارا وتلقى 12 هزيمة، وشارك في آخر نزال في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وخسر فيه أمام مواطنه خورخي ماسفيدال.