نادي برشلونة يفكر في بيع تيرشتيغن لبايرن ميونخ لتحسين وضعه المالي

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية بأن بطل أوروبا الألماني يرى في تيرشتيغن بديلا مثاليا لحارسه الحالي مانويل نوير، الذي يبلغ من العمر حاليا 24 عاما، ويمكن أن يحصل على خدمات شتيغن مقابل 80 مليون يورو في نهاية الموسم الجاري.

Barcelona consider selling Ter Stegen to Bayern Munich to help their financial position.#FCBarcelona #FCBayern https://t.co/do68ZbZ5UE — AS English (@English_AS) November 2, 2020

ويربط تيرشتيغن بنادي برشلونة عقد يمتد حتى عام 2025، لكن الصفقات الأخيرة التي أجراها النادي الكتالوني قد أرهقت الخزينة، وإنفاق ما يقارب من 400 مليون يورو في صفقات غير ناجحة مثل غريزمان وديمبيلي وكوتينيو.

ويعتبر الحارس الألماني تيرشتيغن واحدا من أفضل حراس المرمى في العالم حاليا، وحقق 27 تصديا في الموسم الماضي لدوري الأبطال، ليحل في المركز السادس بعد نوير الذي نجح بتحقيق 28 تصديا في النسخة الماضية من البطولة.