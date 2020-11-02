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    مورينيو

    مورينيو مستفزا ريال مدريد: إذا كان لدي 5 دقائق راحة سأرى ماذا يقولون

    © Sputnik . Alexander Vilf
    رياضة
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    عاد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، لإطلاق تصريحاته المستفزة، والتي استهدفت في هذه المرة نادي ريال مدريد الإسباني.

    وأطلق مورينيو، تصريحات مستفزة، استهدف فيها ريال مدريد، بسبب تألق الويلزي غاريث بيل، الذي انتقل إلى توتنهام معارا من النادي الملكي، بعدما رفض زين الدين زيدان مشاركة اللاعب في مباريات الفريق.

    جاءت تصريحات البرتغالي الملقب بـ"الاستثنائي"، عقب فوز فريقه على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي شهد تألقا من بيل.

    البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي
    © REUTERS / POOL New
    مورينيو: مستوى بيل تغير عما كان عليه قبل 7 أعوام

    ودخل غاريث بيل المباراة بديلاً في الدقيقة 70 للبرازيلي إيريك لاميلا، وبعد 3 دقائق فقط نجح في تسجيل هدف الفوز لفريقه، بعدما كان التعادل مسيطرا على أجواء اللقاء.

    وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع "أيه إس" الرياضي الشهير: "انتظر في حقيقة الأمر رد فعل من نادي ريال مدريد على تألق غاريث بيل هذا".

    وتابع المدرب البرتغالي بقوله "أشعر بالسعادة من أجل غاريث بيل، لأنه استحق الهدف الجميل الذي سجله".

    وأكمل مستفزا ريال مدريد

    "إذا حصلت على خمس دقائق راحة سأدخل على مواقع الإنترنت، لأرى ماذا سيقول موقع ريال مدريد عن تألق اللاعب".

    واستدرك مورينيو بقوله "غاريث بيل معنا في الموسم الجاري، ولدينا أهداف نسعى لتحقيقها وسعداء بهدفه الأول مع الفريق، وهو لم يلعب حتى الآن مباراة كاملة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن مشاركاته في بطولة الدوري الأوروبي تساعده على الوصول لمستواه من جديد، واليوم تألق بشكل كبير، وكان أكثر حيوية ونشاطاً مما كان عليه في المباراة الماضية أمام وست هام".

    وقال الاستثنائي "غاريث بيل يعرف جيداً أننا نهتم به، وهو لاعب ذكي ويشعر بالارتياح الآن خلافا عن الفترة الماضية".

    ورفع توتنهام رصيده إلى 14 نقطة ليحل في المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليغ خلف المتصدر وحامل اللقب ليفربول.

    وكان بيل قد عاد في الصيف الماضي من جديد إلى صفوف توتنهام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد أن كان قد خرج من النادي اللندني قبل 7 سنوات إلى ريال مدريد، وحقق خلال هذه الفترة الكثير من الألقاب اللافتة أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، لكنه خرج مؤخراً من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بشكل كامل.

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