رئيس الاتحاد الإيطالي يطالب بإعفاء كرة القدم من الإغلاق

وبعث جرافينا برسالة إلى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، طلب منه استثناء كرة القدم للمحترفين من لائحة الإغلاق الجديدة لعدد من القطاعات، حيث سيتم فرض إجراءات للحد من تفشي فايروس كورونا.

وأكد رئيس الاتحاد بأن الإغلاق الجديد سيكون كارثيا على الأندية، حيث من المتوقع أن تخسر الأندية 400 مليون يورو هذا الموسم، بعد أن كانت قد خسرت ما يقارب 200 مليون يورو الموسم الماضي، بعد أن لعبت الأندية كلها خلف أبواب مغلقة، عند استئناف البطولات الصيف الماضي.

✍ Gabriele Gravina, presidente de la FIGC escribe una carta al Gobierno con un mensaje claro según @CorSport: "No detengáis el fútbol, existe el riesgo de que el sistema colapse". pic.twitter.com/oDRpS8ftkh — Soy Calcio (@SoyCalcio_) November 2, 2020

وبحسب التقارير فإن جرافينا يخشى تكرار سيناريو الإغلاق الماضي، بعد انتشار الموجة الأولى للوباء، حيث أمرت الحكومة بإيقاف جميع المسابقات الكروية، كما حدث في معظم أنحاء أوروبا، وهو ما كان له آثار قاسية جدا على الأندية الإيطالية والعالمية.

وفي حال اتخذت إيطاليا إجراءات الإغلاق مع وصول حالات الإصابات إلى ما يقارب 30 حالة يوم الأحد فقط، فإن ذلك سيؤثر على الأندية الإيطالية محليا وأوروبيا، حيث سيتم إغلاق جميع الحدود الإقليمية، وهو ما يعني عدم السماح للفرق الإيطالية بالسفر إلى الخارج.