لص ينجو من غضب بطل سابق في الفنون القتالية المختلطة

ويظهر السارق في الفيديو وهو يقترب من سيارة جونز المتوقفة أمام المنزل في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، ليخرج جونز من مرآب السيارات حاملا بندقية ويطارد اللص لمسافة قصيرة، قبل أن يعود إلى المنزل.
وكتب بطل (MMA) معلقا على الموضوع: انتهى الأمر بالنقر على الزجاج الجانبي لهذا الشاب بواسطة بندقيتي، في المرة القادمة التي تريد فيها أن تسرق شخصا ما تأكد بأنك سريع بما يكفي للهرب، إنه محظوظ لأني ذكي بما يكفي لعدم إطلاق النار على على رجل ينسحب.
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Ended up tapping on this guys driver side window with the muzzle of my shotgun last night. Next time you try to rob someone, make sure you’re fast enough to out run them. He’s lucky I’m smart enough to not shoot a man while he’s retreating. People I know times are getting hard but your life isn’t worth a few material possessions. What are your thoughts on this video, what would you have done differently?
ووجه جونز رسالة إلى الناس بأن هذه الأوقات صعبة على الجميع، لكن حياة الشخص لا تساوي بضع الممتلكات المادية، ما رأيكم بهذا الفيديو، ما الشيء المختلف الذي كنتم ستفعلونه؟
وكان المقاتل الأمريكي قد انتقد تصدر حبيب نور محمدوف لقائمة أفضل مقاتلي "يو إف سي"، بعد فوز الأخير على الأمريكي جاستن غايتجي واحتفاظه باللقب العالمي، وكتب على حسابه على تويتر: لقد فزت بـ15 لقب عالمي، هو فاز بالرابع فقط.
ويعتبر جونز واحدا من أفضل المقاتلين في رياضة الفنون القتالية المختلطة، وخاض 26 نزالا احترافيا وفقا لقواعد "إم إم آي" خسر في واحد فقط.
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