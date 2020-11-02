لص ينجو من غضب بطل سابق في الفنون القتالية المختلطة

نشر بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة جون جونز مقطع فيديو على حسابه الشخصي في "إنستغرام" للص يحاول سرقة سيارته من أمام منزله.

ويظهر السارق في الفيديو وهو يقترب من سيارة جونز المتوقفة أمام المنزل في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، ليخرج جونز من مرآب السيارات حاملا بندقية ويطارد اللص لمسافة قصيرة، قبل أن يعود إلى المنزل.

وكتب بطل (MMA) معلقا على الموضوع: انتهى الأمر بالنقر على الزجاج الجانبي لهذا الشاب بواسطة بندقيتي، في المرة القادمة التي تريد فيها أن تسرق شخصا ما تأكد بأنك سريع بما يكفي للهرب، إنه محظوظ لأني ذكي بما يكفي لعدم إطلاق النار على على رجل ينسحب.

ووجه جونز رسالة إلى الناس بأن هذه الأوقات صعبة على الجميع، لكن حياة الشخص لا تساوي بضع الممتلكات المادية، ما رأيكم بهذا الفيديو، ما الشيء المختلف الذي كنتم ستفعلونه؟

وكان المقاتل الأمريكي قد انتقد تصدر حبيب نور محمدوف لقائمة أفضل مقاتلي "يو إف سي"، بعد فوز الأخير على الأمريكي جاستن غايتجي واحتفاظه باللقب العالمي، وكتب على حسابه على تويتر: لقد فزت بـ15 لقب عالمي، هو فاز بالرابع فقط.

ويعتبر جونز واحدا من أفضل المقاتلين في رياضة الفنون القتالية المختلطة، وخاض 26 نزالا احترافيا وفقا لقواعد "إم إم آي" خسر في واحد فقط.