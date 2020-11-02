مدرب ليفربول يدافع عن محمد صلاح

دافع يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عن مهاجمه محمد صلاح بشأن الاتهامات التي تلاحقه بتعمد السقوط داخل منطقة الجزاء للحصول على ركلات جزاء أمام وست هام في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي بحسب موقع ناديه الرسمي: "الكرة التي تعرض فيها صلاح للعرقلة في منطقة جزاء وست هام مخالفة واضحة لكل من شاهدها. لقد تحدثت مع صلاح يوم أمس حول ما يشعر به، وصدق أو لا تصدق، قال إنه تعرض لثلاث ضربات وواحدة منهم كانت من موقف ركلة الجزاء".

وأتم كلوب "كان هناك احتكاك واضح بين أرثر ماسواكو وصلاح، لذا لا أتفهم الانتقادات التي وجهت إليه".

وكان ماسواكو مدافع وست هام يونايتد، قد اعترف بصحة ركلة الجزاء التي ارتكبها ضد محمد صلاح.

ونجح ليفربول في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد في أنفيلد.

وجاء رد فعل المدرب ديفيد مويس مغايرا لتصريحات لاعبه، حيث يرى أن صلاح لا يستحق الحصول على ركلة جزاء وأنه ادعى السقوط.