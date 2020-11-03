الاتحاد المصري لكرة القدم يحذف بيان "اعتذار" كهربا لمحمد فضل

حذفت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، بيان اعتذار محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلي، لمحمد فضل، عضو اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري للعبة.

وحذف الاتحاد المصري البيان، بعد نشره بـ15 دقيقة، والذي أكد فيه اعتذار كهربا لفضل داخل مقر الاتحاد، في وجود محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية.

أحمد موسى: اتحاد الكرة يحذف بيان اعتذار كهربا لمحمد فضل بعد 13 دقيقة #صدى_البلد pic.twitter.com/36ZgpsHZ8P — صدى البلد (@baladtv) November 2, 2020

واشتعلت الأزمة بين الأهلي وفضل بسبب واقعة تسليم الدوري، حيث أرسل الأهلي بدوره شكوى إلى لجنة الانضباط ضد فضل، أكد خلالها أن فضل هو من اعتدى على كهربا لفظيا وجسديا.

ورصدت عدسات الكاميرا خلال حفل التتويج، فضل وهو يطلب من كهربا إفساح الطريق له للتواجد على المنصة، أثناء توجهه مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ومؤمن زكريا، مهاجم المارد الأحمر، لكن هذا الطلب لم يرق لكهربا، الذي انفعل في وجه فضل، وقام بجذبه ودفعه.