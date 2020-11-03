مارادونا يدخل المستشفى في الأرجنتين

وذكرت وسائل الإعلام أن مارادونا المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم عام 86، دخل مشفى إبينسا كلينك في لابلاتا، من أجل الخضوع للفحص بعد شعوره بتوعك منذ فترة، وسيبقى تحت المراقبة لعدة أيام.

ووفقا للتقارير بأن حالة مارادونا صاحب الـ60 عاما لا تدعو إلى القلق، وبأن نتائج فحص كوفيد-19 أعطت نتائج سلبية، ولم ترد أية معلومات رسمية حول الحالة الصحية للأسطورة الأرجنتينية.

🚨 عـاجـل | دييغو مارادونا يدخل مستشفى لابلاتا بسبب سوء حالته الصحية. pic.twitter.com/xT1pNlnO5q — بلاد الفضة (@ARG4ARB) November 2, 2020

وكان دييغو قد دخل المستشفى لمرات عدة خلال السنوات الأخيرة، وعانى العام الماضي من نزيف في المعدة أدخل على أثره للمستشفى، وعاش مارادونا أسلوب حياة صاخب بعد مسيرته الكبيرة كلاعب.

ولعب مارادونا -الذي يعد من أفضل اللاعبين عبر التاريخ- مع عدة أندية أبرزها برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز، وقاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم عام 86، والوصول لنهائي مونديال 90.