اعتقال راين غيغز للاشتباه بالاعتداء على صديقته

نشرت صحيفة "ذا صن" خبرا تقول فيه بأن الشرطة الإنجليزية اعتقلت أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الويلزي السابق رايان غيغز لعدة ساعات، بعد اتهامه بالاعتداء على صديقته كيت غريفيل.

ووفقا للصحيفة فإن الجيران قاموا بطلب الشرطة بعد الساعة العاشرة بقليل من مساء يوم الأحد، بعد إبلاغهم بحدوث اضطراب في منزل غيغز في مدينة مانشستر، لتحضر الشرطة وتقوم باعتقال الويلزي.

وبحسب متحدث باسم شرطة مانشستر، تم استدعاء الشرطة في الساعة 10:05 ليلا، وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 46 عاما، للاشتباه بقيامه باعتداء، وأصيبت امرأة في الثلاثينيات من عمرها بجروح طفيفة، لكنها لا تتطلب العلاج.

Ryan Giggs has been arrested on suspicion of assaulting his girlfriend Kate Greville. pic.twitter.com/yN3PQbRq6J — Purely Football (@PurelyFootball) November 3, 2020

وأكدت الشرطة أن الرجل تم استجوابه، ومن ثم أطلق سراحه بعد دفعه لكفالة، ونقل مصادر للصحيفة بأن غيغز خرج بعد عدة ساعات من مركز الشرطة، وتم نقله بواسطة سيارة مرسيدس سوداء.

The Football Association of Wales has cancelled a press conference following allegations over Wales manager Ryan Giggs.



👉 https://t.co/miI7ApyTCl pic.twitter.com/gEY0lNNXEb — BBC Sport (@BBCSport) November 3, 2020

وأثر ذلك أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم، عن تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تشكيلة المنتخب لمواجهة الولايات المتحدة وإيرلندا وفنلندا هذا الشهر، وأصدر الاتحاد بيانا يقول فيه بأنه على علم بحادثة المدرب الوطني للرجال، وبأنه لن يدلي بأي تصريح إضافي حول ذلك حاليا.

وبدأ غيغز مواعدة غريفيل عام 2018، وذلك بعد ثمانية أشهر من طلاقه من زوجته السابقة ستايسي، التي كان يخونها مع ناتاشا زوجة أخيه رودي لمدة ثماني سنوات.