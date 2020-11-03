باريس سان جيرمان يفقد أقوى أسلحته أمام لايبزغ

أعلن مدرب "باريس سان جيرمان" الألماني توماس توخيل، عن القائمة التي ستواجه لايبزيغ الألماني في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وخلت القائمة من أسماء عدد من أهم اللاعبين في الفريق وعلى رأسهم الفرنسي كليان مبابي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، بالإضافة إلى كل من الإيطالي ماركو فيراتي والأرجنتيني ماورو إيكاردي والألماني جوليان دراكسلر.

وكان مبابي قد انضم مؤخرا إلى قائمة المصابين بعد تعرضه لإصابة في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي ضد نانت، حيث عانى من ألم عضلي في أوتار الركبة اليمنى، ولم يسافر إلى ألمانيا وسيعاد تقييم حالته في غضون يومين.

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سيفتقد باريس سان جيرمان الفرنسي لخدمات نجمه كيليان مبابي أمام لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان #مبابي https://t.co/oEIUr95Mhs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 3, 2020

​فيما يواصل نيمار التعافي من الإصابة في العضلة الضامة، وسيعود إلى الملعب بعد فترة التوقف الدولية، في الوقت الذي كان فيه أن ينضم إلى الفريق لاعبي خط الوسط ماركو فيراتي وجوليان دراكسلر، لكن يبدو أنهما لم يشفيا تماما.

ويتصدر النادي الباريسي ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة، حصدها بتحقيقه 7 انتصارات من أصل 9 مباريات لعبها، فيما يحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة بدوري الأبطال، برصيد 3 نقاط، خلف المتصدر مانشستر يونايتد صاحب النقاط الست.