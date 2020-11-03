باريس سان جيرمان يفقد أقوى أسلحته أمام لايبزغ

وخلت القائمة من أسماء عدد من أهم اللاعبين في الفريق وعلى رأسهم الفرنسي كليان مبابي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، بالإضافة إلى كل من الإيطالي ماركو فيراتي والأرجنتيني ماورو إيكاردي والألماني جوليان دراكسلر.
وكان مبابي قد انضم مؤخرا إلى قائمة المصابين بعد تعرضه لإصابة في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي ضد نانت، حيث عانى من ألم عضلي في أوتار الركبة اليمنى، ولم يسافر إلى ألمانيا وسيعاد تقييم حالته في غضون يومين.
🚨🚨🚨— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 3, 2020
سيفتقد باريس سان جيرمان الفرنسي لخدمات نجمه كيليان مبابي أمام لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان #مبابي https://t.co/oEIUr95Mhs
فيما يواصل نيمار التعافي من الإصابة في العضلة الضامة، وسيعود إلى الملعب بعد فترة التوقف الدولية، في الوقت الذي كان فيه أن ينضم إلى الفريق لاعبي خط الوسط ماركو فيراتي وجوليان دراكسلر، لكن يبدو أنهما لم يشفيا تماما.
ويتصدر النادي الباريسي ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة، حصدها بتحقيقه 7 انتصارات من أصل 9 مباريات لعبها، فيما يحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة بدوري الأبطال، برصيد 3 نقاط، خلف المتصدر مانشستر يونايتد صاحب النقاط الست.
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