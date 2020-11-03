رغم قضمه لأذنه... هوليفيلد يريد مواجهة تايسون للمرة الثالثة

تبدو رغبة الملاكم، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، إيفاندر هوليفيلد، كبيرة في العودة إلى الحلبة، خصوصا من بوابة لقائه مع أبرز خضومه مايك تايسون.

ونشر هوليفيلد صورة له على حسابه في "إنستغرام" من نزاله الشهير أمام تايسون في تسعينيات القرن الماضي، وكتب تحتها معلقا: من يتمنى أن يرى هوليفيلد ضد تايسون للمرة الثالثة؟ أو من يتمنى أن يراني أعود إلى الحلبة في عرض ما؟.

وكان الملاكم الملقب بـ" ذا ريل ديل" قد حاز على اهتمام المتابعين مؤخرا، بعض ظهوره في عدة مقاطع فيديو أثناء القيام بتدريباته، وظهوره بحالة بدنية مثالية وممتازة.

View this post on Instagram Feeling more powerful everyday. 💯 #TEAMHOLYFIELD A post shared by Evander Holyfield (@evanderholyfield) on Sep 17, 2020 at 12:58pm PDT

ويبلغ هوليفيلد 58 من عمره، فيما يبلغ تايسون 54، وإن كان الأخير قد أعلن فعلا عودته إلى الحلبة، وسيلتقي مع الملاكم روي جونز جونيور في لقاء استعراضي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه لن يكون لقاءه الأخير.

وكان البطلان قد التقيا مرتين في أواخر التسعينيات، وحقق هوليفليد الفوز في المرتين، وانتهى النزال الثاني منهما بعد أن قضم مايك تايسون أذن منافسه هوليفيلد، لذلك عشاق هذه الرياضة متحمسون جدا لرؤية هكذا نزال مرة أخرى.