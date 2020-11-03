أتليتيكو مدريد يضم كوندوجبيا لاعب وسط فالنسيا لتعويض بارتي

تعاقد أتليتيكو مدريد مع الفرنسي جيفري كوندوجبيا لاعب وسط فالنسيا دون الكشف عن قيمة الصفقة وفقا لإعلان الناديين اليوم الثلاثاء.

ووقع اللاعب البالغ عمره 27 عاما على عقد لأربع سنوات مع أتليتيكو ليعوض رحيل توماس بارتي الذي انتقل قبل غلق باب الانتقالات إلى أرسنال بعدما دفع النادي الإنجليزي الشرط الجزائي البالغ 50 مليون يورو (58.52 مليون دولار).

وتسمح لوائح الدوري الإسباني لأي ناد يفقد لاعبا بسبب الشرط الجزائي أن يتعاقد مع لاعب آخر في غضون شهر واحد بشرط أن يكون يلعب في إسبانيا أو لا يكون يرتبط بعقد.

وقال أتليتيكو في بيان "توصل أتليتيكو مدريد وبلنسية لاتفاق بخصوص انتقال جيفري كوندوجبيا. يملك لاعب الوسط المتحرك حضورا قويا في وسط الملعب ويساهم في الجانبين الدفاعي والهجومي". وفقا لـ "رويترز".

وبدأ كوندوجبيا مسيرته في لانس الفرنسي قبل الانتقال إلى أشبيلية وسبق له الاشتباك مع دييجو كوستا مهاجم أتليتيكو في كأس الملك 2013.

وانتقل لاعب الوسط بعد ذلك إلى موناكو وإنتر ميلان قبل الالتحاق بفريق فالنسيا على سبيل الإعارة في 2017 ثم انضم بشكل نهائي في 2018.