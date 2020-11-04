طبيب مارادونا يتحدث عن حالته الصحية بعد إجراء عمل جراحي في المخ

كشف طبيب الأعصاب والجراح راؤول ماتيرا، اليوم الأربعاء، عن الحالة الصحية للاعب الأرجنتيني السابق وأحد أشهر أبطال كرة القدم في التاريخ، دييغو مارادونا، بعد خضوعه لعمل جراحي خطير.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد خضع لعمل جراحي خطير لاستئصال جلطة في المخ، والتي قام بها الجراح وطبيب الأعصاب ماتيرا.

وأكد الطبيب في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام المحلية، أن مارادونا سيكون بحالة جيدة جدا خلال يوم أو يومين فقط.

ووفقا لماتيرا، تم إجراء شق صغير في رأس مارادونا بهدف إزالة الدم المتراكم والذي تسبب بحدوث جلطة في المخ.

وبدوره، أكد الطبيب الشخصي لمارادونا، ليوبولدو لوك، صحة تصريحات طبيب الأعصاب الذي أجرى الجراحة، مشيرا إلى أن العملية كانت ناجحة، وأن مارادونا يخضع حاليا للإشراف الطبي والمراقبة في المستشفى، بحسب "أ ب سي نيوز".

ونقل مارادونا (60 عاما)، في وقت سابق من يوم الاثنين، إلى أحد المراكز الطبية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مع ظهور أعراض فقر دم وجفاف، ليقوم الفريق الطبي بالكشف عن جلطة دموية في المخ، حيث تم إجراء عمل جراحي لاستئصالها.

ولعب مارادونا -الذي يعد من أفضل اللاعبين عبر التاريخ- مع عدة أندية أبرزها برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز، وقاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم عام 86، والوصول إلى نهائي مونديال 90.