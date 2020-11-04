إصابة حكام بمباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بـ"كورونا"

أعلن مسؤول في الشركة الراعية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن عددا من أفراد الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك المصري مع الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أصيب بفيروس كورونا.

وقال حمادى شادي، المسؤول الإعلامي بالشركة الراعية لـ "الكاف"، في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" المصرية إن عضوي طاقم التحكيم المختصين بتقنية الفيديو "الفار" أصيبا بعدوى كورونا.

وأوضح شادي أن "عضوي الطاقم التحكيمي، برتغاليي الجنسية، وتم استبدالهما اليوم، حتى لا يتعرض أحد من أفراد الطاقم التحكيمي أو المسؤولين عن إدارة المباراة للعدوى".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي البطولة الأفريقية على إستاد القاهرة، ويحتاج الزمالك إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة لسابق فوزه في لقاء الذهاب في المغرب بهدف دون رد.

ويسعى كل من الزمالك والرجاء التأهل إلى النهائي لمواجهة الأهلي المصري، الذي ضمن خوض المباراة لفوزه على الوداد المغربي، في مباراة ستقام يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني، على استاد برج العرب في الإسكندرية.