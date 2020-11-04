الزمالك المصري إلى نهائي أبطال أفريقيا بعد فوز كبير على الرجاء المغربي

وحسم الزمالك لقاء الذهاب بهدف نظيف على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ليصبح مجموع المباراتين ذهابا وإيابا 4-1، وبذلك يلاعب غريمه التقليدي الأهلي المصري في النهائي. وأحرز الأهداف للزمالك فرجاني ساسي ومحمد مصطفى، فيما أحرز بين مالانغو هدف الرجاء، وألغى الحكم هدفا للاعب أشرف بن شرقي بسبب التسلل.
نهاية المباراة: ⚪الزمالك 3 - 1 الرجاء 🟢— دوري أبطال إفريقيا 🏆 (@caf_online_AR) November 4, 2020
🏹 الزمالك يتأهل رسميًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا 🏆@ZSCOfficial| #TotalCAFCL | #ZSCRCA pic.twitter.com/D4WjvFLYdl
وكانت المباراة مقررة في 24 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أنها تأجلت بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي بطل المغرب بفيروس كورونا المستجد وإجبارهم من قبل السلطات المحلية على الخضوع إلى حجر صحي إلزامي مع عدم منحهم إذن السفر الى القاهرة، فما كان من الاتحاد الافريقي ("كاف") إلا ان اضطر الى تأجيل اللقاء أكثر من مرة قبل أن يستقر على اليوم الأربعاء.
وستقام المباراة النهائية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.
أنفاسٌ تُحتبس، ولحظاتٌ تَشتعل، وبطلٌ واحد يستعد لرفع اللقب! 🦅🏹— دوري أبطال إفريقيا 🏆 (@caf_online_AR) November 4, 2020
نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020/2019 بين الأهلي والزمالك. 🔴⚪#TotalCAFCL | @AlAhly | @ZSCOfficial pic.twitter.com/sRM27csMb2
ويرصد الزمالك اللقب الأول في المسابقة منذ العام 2002 والسادس في تاريخه، في حين يطمح الأهلي إلى لقبه التاسع بعدما تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة عشرة في تاريخه بالفوز على الوداد البيضاوي المغربي بثلاثية لهدف على استاد القاهرة في إياب الدور قبل النهائي.
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