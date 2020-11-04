الزمالك المصري إلى نهائي أبطال أفريقيا بعد فوز كبير على الرجاء المغربي

تأهل فريق الزمالك المصري لكرة القدم، للمباراة النهائية ببطولة الأندية أبطال الدوري الإفريقي بعد فوز كبير على ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بعد إلغاء هدف بسبب التسلل.

وحسم الزمالك لقاء الذهاب بهدف نظيف على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ليصبح مجموع المباراتين ذهابا وإيابا 4-1، وبذلك يلاعب غريمه التقليدي الأهلي المصري في النهائي. وأحرز الأهداف للزمالك فرجاني ساسي ومحمد مصطفى، فيما أحرز بين مالانغو هدف الرجاء، وألغى الحكم هدفا للاعب أشرف بن شرقي بسبب التسلل.

وكانت المباراة مقررة في 24 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أنها تأجلت بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي بطل المغرب بفيروس كورونا المستجد وإجبارهم من قبل السلطات المحلية على الخضوع إلى حجر صحي إلزامي مع عدم منحهم إذن السفر الى القاهرة، فما كان من الاتحاد الافريقي ("كاف") إلا ان اضطر الى تأجيل اللقاء أكثر من مرة قبل أن يستقر على اليوم الأربعاء.

وستقام المباراة النهائية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ويرصد الزمالك اللقب الأول في المسابقة منذ العام 2002 والسادس في تاريخه، في حين يطمح الأهلي إلى لقبه التاسع بعدما تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة عشرة في تاريخه بالفوز على الوداد البيضاوي المغربي بثلاثية لهدف على استاد القاهرة في إياب الدور قبل النهائي.