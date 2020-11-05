"الكأس مصرية"... نجوم الفن يتفاعلون مع تأهل الأهلي والزمالك "معا" لأول مرة إلى نهائي إفريقيا

حدث استثنائي من نوعه تشهده قارة إفريقيا يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهو مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا وخاصة أنه للمرة الأولى في القارة الإفريقية التي تجمع فريقان من نفس البلد في النهائي.

وبعد فوز الزمالك على الرجاء المغربي مساء أمس بنتيجة 4 أهداف لهدف واحد بمجموع المبارتين، كان لنجوم الفن في مصر نصيب في التعليق على مثل هذا الحدث، فبارك البعض للزمالك وقال الآخر وجهة نظره في مباراة النهائي التي تجمع قطبي الكرة المصرية.

فقال صلاح عبد الله: "النهائي الأفريقي لأول مرةمبرووووووك يازمالكي يامالَكي".

🇪🇬النهائي الأفريقي لأول مرة🇪🇬

مبرووووووك يازمالكي يامالَكي🥰#فرحااااااااااااااااااااااااااااااان — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) November 4, 2020

وكتب هنيدي: "الأبيض يحكم مبروك لينا"، فيما كتبت رانيا يوسف:"مبروك النادي الأهلي والزمالك الوصول لنهائي دوري أبطال افريقيا، الكأس مصري".

الابيض يحكم 🙌🙏🏻👊👊👊، مبروك لينا pic.twitter.com/g75tIXc9bm — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 4, 2020

مبروك النادي الاهلي والزمالك الوصول لنهائي دوري أبطال افريقيا ، الكأس مصري 💪#الاهلي#الزمالك — Raniah Yousief (@RaniahYousief) November 4, 2020

أما نبيل الحلفاوي فكتب: "ألف مبروك للزمالك. وألف مبروك لمصر. أول دولة في تاريخ دوري الأبطال يحتل فريقاها قمة البطولة. استكمال الصورة الرائعة للكرة المصرية مسئوليتنا يوم النهائي المصري".

ألف مبروك للزمالك. وألف مبروك لمصر. أول دولة في تاريخ دوري الأبطال يحتل فريقاها قمة البطولة.

استكمال الصورة الرائعة للكرة المصرية مسئوليتنا يوم النهائي المصري. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) November 4, 2020

​فيما عبر الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بالتأهل لنهائي إفريقيا قائلا: "هو احنا ليلتنا بيضا والا ايه اوعى حاسب خد بالك قادموووووون فريق موهوب كل لاعيب حته مزيكا لواحده فريق المتعه فريق للاحلام اوعى حاسب قادمووووون".

هو احنا ليلتنا بيضا والا ايه اوعى حاسب خد بالك قادموووووون فريق موهوب كل لاعيب حته مزيكا لواحده فريق المتعه فريق للاحلام اوعى حاسب قادمووووون — Amr Adib (@Amradib) November 4, 2020

وفاز فريق الزمالك على فريق الرجاء المغربي، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة إياب نصف النهائي التي أقيمت على ستاد القاهرة أمس الأربعاء، ويلتقي الزمالك بفريق الأهلي في نهائي البطولة، لتكون المرة الأولى التي يصل فيها الفريقان إلى النهائي معا.