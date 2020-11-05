"بتوحيد الأصدقاء نقوم بتوحيد العالم".. برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة" يطلق لعبة جديدة

أعلن البرنامج الاجتماعي الدولي للأطفال "كرة القدم من أجل الصداقة" التابع للشركة المساهمة العامة "غازبروم"، والذي يتواجد في 211 دولة ومنطقة في العالم، اليوم، عن موعد إصدار لعبة Football for Friendship World.

تم تحديد موعد الإصدار العالمي في 10 ديسمبر 2020، اليوم العالمي لكرة القدم، وتعتمد لعبة محاكاة كرة القدم متعددة اللاعبين الجديدة على القيم الأساسية للبرنامج، مثل الصداقة والسلام والمساواة.

من بين المستخدمين المسجلين الأوائل، سيتم سحب 100 مجموعة فريدة من الجوائز والتي تضم أدوات كرة القدم والزي الرسمي لكرة القدم من برنامج"كرة القدم من أجل الصداقة"، والاتحاد الروسي لكرة القدم، وسيتم تسليم الجوائز للفائزين في أي مكان في العالم.

لأول مرة، سيتاح للمستخدمين في مختلف البلدان الفرصة للمشاركة في المباريات وفقا لقواعد "كرة القدم من أجل الصداقة"، والانضمام إلى الفرق الدولية.

وسيتمكن اللاعبون من المشاركة في المباريات في الوقت الفعلي مع لاعبين من جميع أنحاء العالم، وإنشاء فرق وإدارة حياتهم المهنية، ويصبحون من المشجعين ويهتفون في المدرجات لفرق الأصدقاء.

وسيتم تعزيز Football for Friendship World تحت شعار "بتوحيد الأصدقاء، نقوم بتوحيد العالم" !

قبل أسبوعين من الإطلاق الرسمي لمنصة Football for Friendship World، ستقام بطولة العالم "كرة القدم من أجل الصداقة" عبر الإنترنت، حيث سيخوض الرياضيون الناشئون الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما من أكثر من 100 دولة، بعد أن اتحدوا في 32 فريق صداقة، 55 مباراة.

PC of the International Children’s Social Program by Gazprom F4F كرة القدم من أجل الصداقة

كما وسيتم بث نهائي البطولة على الهواء مباشرة، والسفير العالمي للبرنامج هو أسطورة كرة القدم العالمية روبرتو كارلوس. للمشاركة والتأهل لأول بطولة عالمية في "كرة القدم من أجل الصداقة" عبر الإنترنت، يجب عليك تقديم طلب إلى http://participants.footballforfriendship.com/ . سيحصل الفائزون بالبطولة على تذاكر لنهائي دوري أبطال أوروبا 2021 في إسطنبول.

الراعي العالمي لبرنامج "كرة القدم من أجل الصداقة" الشركة المساهمة العامة "غازبروم"، ومجموعة الاتصالات"ا غ ت"، مطور لعبة Football for Friendship World هو فريق DataArt الدولي.

بالنسبة لأول المستخدمين، ستكون اللعبة متاحة مجانا.

معلومات حول F4F

يتم تنفيذ البرنامج الاجتماعي الدولي للأطفال "كرة القدم من أجل الصداقة "من قبل شركة الشركة المساهمة العامة "غازبروم" منذ عام 2013. على مدار المواسم السبعة الماضية، جمع البرنامج أكثر من 6 آلاف مشارك واكتسب أكثر من 5 ملايين مشارك.

المشاركون في البرنامج: لاعبو كرة القدم الشباب والصحفيون الشباب - الفتيان والفتيات في سن 12 عاما، بمن فيهم ذوو الاحتياجيات الخاصة. يمثل لاعبو كرة القدم الشباب الذين يمثلون بلدان وثقافات مختلفة، ويتحدون في فرق مختلطة ويظهرون من خلال مثالهم أن الجنسية والجنس والقدرات البدنية ليست عائقا أمام اللعب في نفس الفريق.

الصحفيون الشباب يغطون أحداث البرنامج في المركز الصحفي للأطفال الدولي. يحصل جميع المشاركين على مكانة السفراء الشباب، وعند عودتهم إلى الوطن، يواصلون تبادل الخبرات المكتسبة في كرة القدم من أجل الصداقة وتعزيز القيم الإنسانية العالمية، كالصداقة والمساواة والعدالة والصحة والسلام والتفاني والنصر والتقاليد والشرف.

يدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا واتحادات كرة القدم وأندية كرة القدم الرائدة في العالم والمؤسسات الخيرية الدولية والرياضيين المشهورين والسياسيين والفنانين "كرة القدم من أجل الصداقة ".

PC of the International Children’s Social Program by Gazprom F4F كرة القدم من أجل الصداقة

وقد حاز المشروع على العديد من الجوائز الدولية والوطنية في مجالات المسؤولية الاجتماعية والرياضة والتواصل، بما في ذلك الرقم القياسي العالمي لأكبر دورة تدريبية لكرة القدم متعددة الجنسيات في التاريخ.

في عام 2020، ستقام "كرة القدم من أجل الصداقة" عبر الإنترنت. وستوحد المنصة الرقمية الخاصة أكثر من 10 آلاف لاعب من جميع الأعمار وستصبح قاعدة لمسابقات الأطفال الدولية، بالإضافة إلى ملعب حيث يمكن لأي شخص أن يتدرب ويتحد في فرق مختلطة دولية ويلعب لعبته المفضلة في شكل كرة القدم من أجل الصداقة دون مغادرة المنزل.

موارد الإنترنت الرسمية للبرنامج:

مواد الصور والفيديو لوسائل الإعلام: http://media.footballforfriendship.com

الموقع الالكتروني: https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/

الصفحة الرسمية على فيسبوك: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

القناة الرسمية على يوتيوب: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

الصفحة الرسمية على إنستغرام: https://www.instagram.com/footballforfriendship

الصفحة الرسمية على تويتر: https://twitter.com/f4fprogramme

الصفحة الرسمية في ويكيبيديا: https://ar.wikipedia.org/wiki/ كرة القدم من أجل الصداقة