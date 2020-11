"بتوحيد الأصدقاء نقوم بتوحيد العالم".. برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة" يطلق لعبة جديدة

تم تحديد موعد الإصدار العالمي في 10 ديسمبر 2020، اليوم العالمي لكرة القدم، وتعتمد لعبة محاكاة كرة القدم متعددة اللاعبين الجديدة على القيم الأساسية للبرنامج، مثل الصداقة والسلام والمساواة.

من بين المستخدمين المسجلين الأوائل، سيتم سحب 100 مجموعة فريدة من الجوائز والتي تضم أدوات كرة القدم والزي الرسمي لكرة القدم من برنامج"كرة القدم من أجل الصداقة"، والاتحاد الروسي لكرة القدم، وسيتم تسليم الجوائز للفائزين في أي مكان في العالم.

لأول مرة، سيتاح للمستخدمين في مختلف البلدان الفرصة للمشاركة في المباريات وفقا لقواعد "كرة القدم من أجل الصداقة"، والانضمام إلى الفرق الدولية.

وسيتمكن اللاعبون من المشاركة في المباريات في الوقت الفعلي مع لاعبين من جميع أنحاء العالم، وإنشاء فرق وإدارة حياتهم المهنية، ويصبحون من المشجعين ويهتفون في المدرجات لفرق الأصدقاء.

قبل أسبوعين من الإطلاق الرسمي لمنصة Football for Friendship World، ستقام بطولة العالم "كرة القدم من أجل الصداقة" عبر الإنترنت، حيث سيخوض الرياضيون الناشئون الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما من أكثر من 100 دولة، بعد أن اتحدوا في 32 فريق صداقة، 55 مباراة.

