أسطورة ليفربول جيرارد يعلق على معادلة محمد صلاح رقمه القياسي

علق أسطورة ليفربول الإنجليزي، ستيفن جيرارد، على معادلة الدولي المصري، محمد صلاح رقمه القياسي، بهدفه في مرمى أتلانتا الإيطالي.

وقال جيرارد في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، إن معادلة محمد صلاح رقمه القياسي كأفضل هداف لنادي ليفربول في دوري أبطال أوروبا، يعتبر مصدر "فخر".

وتمكن صلاح من تسجيل هدف في مرمى أتلانتا الإيطالي، خلال مباراة ليفربول التي انتهت بالفوز بخماسية نظيفة، ضمن مباريات دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

"Steven Gerrard is a legend for the club. It’s something I’m very proud of" ❤️@MoSalah's goal last night moved him level with Steven Gerrard as our highest scorer in the @ChampionsLeague proper 👏👏👏 — Liverpool FC (@LFC) November 4, 2020

​ويمتلك كلا من محمد صلاح وستيفن جيرارد 21 هدفا في دوري أبطال أوروبا، وبات صلاح على أعتاب كسره رقم جيرارد القياسي.

وقال جيرارد في تصريحاته: "مهمة صلاح كانت أسهل نسبيا لأنه يلعب في مركز المهاجم، بينما أنا كنت ألعب في خط الوسط، لكنه يقدم مستوى متميز إلى حد بعيد".

وتابع أسطورة الريدز، قائلا: "كنت ولا زلت أشعر بالفخر عند رؤية محمد صلاح، خاصة عندما عادل رقمي القياسي، أنا أعلم أن تلك الأرقام مجرد مسألة وقت فقط ويأتي من يتمكن من كسرها".

وأكمل جيرارد، قائلا: "أعتقد بصدق أن صلاح سيستمر وسيتخطى رقمي القياسي، وآمل أن يفعل ذلك، لأنه من نوعي المفضل من المهاجمين".

2⃣1⃣ - Salah

2⃣1⃣ - Gerrard@MoSalah is now level with Steven Gerrard as our highest scorer in the @ChampionsLeague proper 🙌⚽️ pic.twitter.com/lbYfx3Qoke — Liverpool FC (@LFC) November 5, 2020

​وشهدت المباراة أيضا معادلة محمد صلاح رقم مايكل أوين (22 هدفا) كثاني أفضل هداف من ليفربول في تاريخ البطولات الأوروبية، بعد ستيفن جيرارد صاحب الرقم القياسي (41 هدفا في دوري الأبطال والدوري الأوروبي).

وخاض صلاح مباراته رقم 51 في دوري الأبطال الذي يشارك خلالها للمرة السابعة في مسيرته، ليسجل حتى الآن 24 هدفا، بواقع 21 مع ليفربول، 2 مع بازل السويسري وهدف وحيد بقميص روما الإيطالي.