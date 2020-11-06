طبيب مارادونا: حالته الصحية جيدة جدا

أعلن ليوبولدو لوكي، طبيب الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، أن الأخير "في حالة صحية جيدة جدا"، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة على مستوى الدماغ بسبب ورم دموي، مبرزا أن " التصوير المقطعي سار بشكل جيد".

وبحسب وسائل إعلام، أوضح لوكي، أحد الجراحين الذين شاركوا في العملية الجراحية التي خضع لها الأسطورة الارجنتينية الثلاثاء في بوينس أيرس، "أن دييغو سيبقى في المستشفى لأيام عديدة بعد العملية الجراحية"، مضيفا أنه "موافق" على هذا التشخيص.

وعلى الرغم من أن مارادونا (60 سنة) المتوج مع الارجنتين بلقب كأس العالم عام 1986، أكد مرات عدة أنه لا يتعاطى الكوكايين منذ سنوات، لكنه الآن مدمن على الكحول بحسب المقربين منه ووسائل الاعلام.

ونقل مارادونا على وجه السرعة بعد ظهر الثلاثاء إلى مستشفى أوليفوس من مستشفى لا بلاتا الذي تواجد فيه منذ الاثنين لمعاناته من فقر في الدم، حيث كشفت الفحوصات عن وجود ورم دموي في دماغه.

وتخللت حياة النجم الأرجنتيني العديد من المشاكل الصحية، كادت بعضها تودي بحياته.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية، حيث خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.