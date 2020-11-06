الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يختار نجم ليفربول أفضل لاعب الأسبوع بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA"، اليوم الجمعة، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر الاتحاد تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها إن نجم ليفربول دييغو جوتا البالغ 23 عاما بعد أن سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" بشباك أتلانتا الإيطالي وقاد "الريدز" للفوز بالمباراة بخماسية نظيفة.

​ونافس جوتا على الجائزة كلا من المغربي يوسف النصيري لاعب إشبيلية والنرويجي إيرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند والفرنسي الحسن بيليا لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ.