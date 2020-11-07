"كاف" يهدد بإلغاء نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك

وكشف مصدر مسئوول بـ"كاف" لموقع "الوطن سبورت"، عن الأسباب التي قد تدفه لإلغاء نهائي دوري الأبطال والنسخة الحالية من البطولة، قائلا إن "هناك تلميحات مصرية لدى بعض المسؤولين من ناديي الأهلي والزمالك باحتمالية تأجيل مجدد لمباراة الأهلي والزمالك وفقا لحالة الطقس المتوقعة يوم 27 نوفمبر الجاري في برج العرب بالإسكندرية".

وتشهد مدينة الإسكندرية حاليا نوة المكنسة وتشتد ذروتها في الخمسة أيام الأخيرة من شهر نوفمبر الجاري، وهو ما يشير إلى احتمالية تكرار نفس الأجواء التي شهدتها مباراة القمة الشهيرة الموسم الماضي في الملعب نفسه وجرى إطلاق اسم "قمة الطين" عليها، لما احتوته من سيول ومشاهد لا تصلح للعب كرة القدم.

وأضاف المصدر "لن نسمح بإقامة المباراة في مثل هذه الأجواء التي ألمح إليها المسؤولون من الناديين".

وأوضح "تأجيل المباراة لأكثر من يوم 27 نوفمبر الجاري يهدد إقامة النهائي من الأساس أو استكمال البطولة، لا سيما وأن كاف أصدر توصيات جديدة واستثنائية بشأن مد فترة القيد الأفريقي الخاصة بالموسم الجديد إلى يوم 30 من الشهر الجاري".

وتابع "النصيحة الآن للمسؤولين هي أن تغيير موعد أو مكان مباراة النهائي من برج العرب للقاهرة أو أي محافظة أخرى، يجب أن يتم تنسيقه من الآن مع الكاف لأن آخر موعد لقبول هذا الأمر لن يتجاوز 10 أيام قبل موعد المباراة المحدد يوم 27 نوفمبر، أي أن التعديل الأخير لأي ظروف يجب أن يتم قبل يوم 17 من الشهر الجاري".

وحجز الأهلي والزمالك بطاقة التأهل للمباراة النهائي لدوري الأبطال على حساب الوداد والرجاء بعد الفوز عليهم بمجموع المباراتين 5-1، 4-1 بالترتيب.