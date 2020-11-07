المغربي محمد ميرة يفوز ببطولة تحدي العوائق الجليدية بدبي

حصل المغربي محمد ميرة على المركز الأول في بطولة تحدي العوائق الجليدية "تحدي الثلج" المقامة في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب وكالة "المغرب العربي للأنباء"، فقد تصدر المغربي محمد ميرة المنافسة في فئة "النخبة رجال" ضمن النسخة الحادية عشرة لبطولة تحدي العوائق الجليدية (تحدي الثلج) التي نظمها مجلس دبي الرياضي ومؤسسة "ماجد الفطيم" أمس الجمعة.

وقال الموقع أن محمد ميرة جاء في المركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن 14:51 دقيقة، تلاه الإماراتي أحمد حجو في المركز الثاني في زمن قدره 16:08 دقائق.

بدوره حل البريطاني جورج كرو في المرتبة الثالثة بتوقيت 16:41 دقيقة، فيما جاء المغربي عثمان صافي في المرتبة الرابعة بزمن 16:59 دقيقة، أما المركز الخامس فكان من نصيب الإماراتي بطي النعيمي بزمن 17:45 دقيقة.