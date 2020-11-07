أهداف مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون 3-1 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا، بالتغلب على مضيفه إيفرتون (3-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب جوديسون بارك، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز في الدقيقة 25 و32 وإدينسون كافاني في الدقيقة 90+5، بينما أحرز هدف إيفرتون الوحيد بيرنارد في الدقيقة 19.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر رصيده إلى 10 نقاط، في المركز الـ13 في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد إيفرتون عند 13 نقطة، في المركز الخامس.