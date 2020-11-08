حدث رياضي هام تنتظره السعودية خلال العام المقبل

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية استضافة المملكة لسباق جائزة كبرى لبطولة سباقات "الفورمولا 1" للسيارات، حيث من المقرر أن يقام السباق في مدينة جدّة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021.

وفي احتفال أقيم للمناسبة، قال وزير الرياضة السعودي، الأمير تركي بن عبد العزيز الفيصل: "بدعم ومتابعة من سمو سيدي ولي العهد.. يسرني الإعلان عن استضافة السعودية للفورمولا 1".

في ظل الدعم الكبير من سمو سيدي ولي العهد حفظه الله 🇸🇦

نسعد باستضافة المملكة للسباق العالمي الشهير "فورمولا 1 السعودية" في نوفمبر من عام 2021 بجدة.. والذي يعد أهم وأكبر السباقات العالمية في عالم السيارات..#فورمولا1_في_السعودية#SaudiArabianGP pic.twitter.com/1OeUdUbwwd — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) November 5, 2020

وأضاف: "اليوم نحظى بدعم غير محدود في القطاع الرياضي بشكل خاص وفي كل القطاعات الأخرى في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين و سمو سيدي ولي العهد".

استضافة هذا الحدث العالمي الكبير تتواكب مع خطط وأهداف رؤية المملكة 2030..

وتؤكد قيمة ومكانة بلادنا الغالية إقليمياً وعالمياً بقدرتها على استضافة الأحداث العالمية الكبرى..🇸🇦#فورمولا1_في_السعودية#SaudiArabianGPhttps://t.co/s9TvfpNf1H — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) November 5, 2020

وأوضح الأمير تركي أنّ "هذه الاستضافات هي مكملة لحزمة من الاستضافات التي تمت في السنوات الماضية، وقبل أكثر من سنة بدأت الاجتماعات والنقاشات من أجل استضافة هذا الحدث الكبير بمتابعة من سمو ولي العهد".

ومن المقرر أن يقام سباق جدة تحت الأضواء الكاشفة في المساء، وسيكون المضمار على كورنيش مدينة جدّة المطلة على البحر الأحمر.

​واستضافت السعودية، سابقا، سباق "الفورمولا إي- الدرعية 2018" أكبر سباق "للفورمولا إي" يقام على مستوى العالم، مشيرا إلى أن شركة "سي بي إكس" سبق لها أن نظمت 45 سباقا في عواصم دول متقدمة مثل: لندن وباريس وروما ونيويورك ومكسيكوستي وهونغ كونغ والصين، إلا أن السباق المقام في السعودية يختلف عن السباقات الأخرى"، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للسباق "سي بي إكس" كارلو بوتاجي.