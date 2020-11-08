مدرب ليفربول: الصراع على "البريمير ليغ" لم يعد مع مانشستر سيتي أو غوارديولا

قال يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن هذا الموسم الصراع على لقب الدوري الإنجليزي "البريمير ليغ" لم يعد مع مانشستر سيتي وبيب غوارديولا فقط.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي نقله الموقع الرسمي للريدز: "إن السباق للقب البريمر ليغ هذا الموسم، مفتوح أمام جميع الفرق هذا الموسم رافضا ما يتردد من تكهنات عن إن المنافسة تقتصر على حامل اللقب (ليفربول) ومانشستر سيتي".

وسيطر سيتي وليفربول على اللقب في السنوات الثلاث الأخيرة.

وحصد فريق كلوب اللقب في الموسم الماضي متفوقا بفارق 18 نقطة على ملاحقه المباشر سيتي ويبدو أن الفريقين سيتنافسان من جديد على اللقب في الموسم الحالي.

وقال مدرب الريدز في تصريحاته "نعم كان التنافس دوما كذلك (بين أكثر من فريقين)".

وأضاف كلوب "في العام الماضي كان التنافس على اللقب حتى نقطة معينة بين ثلاثة فرق على الأقل.. ليس هناك شيء مضمون. لا أرى أننا واحد من الفريقين. أرى أننا فريق يتعين عليه القيام بالكثير من أجل تحقيق النجاح".

وأردف المدرب الألماني قائلا "إذا نظرنا إلى الوضع في العامين الماضيين فإنه كان رائعا بالنسبة للفريقين... لكن هذا لا يعني أننا نضمن تكرار ذلك في العام الحالي مرة أخرى. الكل أمامه فرصة".

ويعتقد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أيضا أن السباق على اللقب سيكون مفتوحا ولن يقتصر على فريقين فقط.

ويتقاسم نادي ليفربول صدارة الدوري متخلفا بفارق الأهداف عن ساوثامبتون وسيكون لديه فرصة للانفراد بالصدارة في وقت لاحق من اليوم الأحد عندما يواجه سيتي صاحب المركز 12.