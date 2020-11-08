فريق ريال مدريد يتبع تدابير السلامة قبل دخوله الفندق في فالنسيا... فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لفريق ريال مدريد، اليوم الأحد، فيديو وصول الفريق إلى فالنسيا، حيث ظهر أعضاء الفريق مرتدين كمامات وهم في طريقهم إلى الفندق.

🏨 ¡El equipo ya se encuentra en el hotel de concentración en Valencia!#ValenciaRealMadrid | #HalaMadrid pic.twitter.com/xhKh2bgL74 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 8, 2020

ويستضيف نادي فالنسيا، اليوم الأحد، نظيره ريال مدريد على أرض ملعب الميستايا في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني، لتكن المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في الجولة نفسها.

والتقى ريال مدريد مع فالنسيا في مباراتين سابقتين في الجولة التاسعة، كانت المفارقة أن جميع تلك المباريات جاءت على ملعب الخفافيش، فكانت المقابلة الأولى في عام 1935 وتلقى خلالها النادي الملكي هزيمة ساحقة برباعية مقابل هدف واحد، سجلها جاسبر روبيو وخوسي فيلانوفا (هدفين) وخوان فونت فيما سجل للمدريديين فيرناندو سانيودو.