القلق يتصاعد في يوفنتوس... لحظة إصابة كريستيانو رونالدو

حالة من القلق تسيطر على إدارة وجماهير فريق يوفنتوس الإيطالى، وعشاق البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تعرض الأخير للإصابة خلال مواجهة لاتسيو في المباراة التي جمعت بينهما بعد ظهر اليوم.

وتعرض رونالدو للإصابة في مواجهة كروية ضمن الجولة السابعة من الكالشيو، وذلك بعدما سجل هدف التقدم لفريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين.

وفي الدقيقة 75 من عمر المباراة سقط رونالدو، ممسكا بقدمه إثر اندفاع على الكرة أمام لويس ألبيرتو، قبل أن يقرر بيرلو استبداله في الدقيقة 76 ودخول الأرجنتيني باولو ديبالا بدلا منه.

وبعد خروج رونالدو، ذهب طاقم يوفنتوس الطبي إلى البرتغالي على الفور، وقاموا بوضع الثلج على كاحله الأيمن.