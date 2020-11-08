بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي (1 - 1)

انتهت مباراة فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم (2020 / 2021) بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأقيمت المبارة على ملعب الاتحاد، حيث التقى الفريقان، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من "البريميرليج".

Goal! Mo Salah scores from the spot after Mane was fouled by walker. Manchester City 0:1 Liverpool #MCILIV pic.twitter.com/IcG2v39fLr — Football viewing centre (@viewing_centre) November 8, 2020

ووقع فريق ليفربول في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، أمام مانشستر سيتي، خارج قواعده على ملعب "الاتحاد".

شارك نجم منتخب مصر محمد صلاح، كأساسي منذ البداية وسجل هدف الفريق الوحيد في الدقيقة 13 من الشوط الأول.

Gabriel Jesus Goal vs Liverpool

Nice Finish #MCILIV pic.twitter.com/33zilIfeue — TWEETSQUARE (@MikelDonArteta) November 8, 2020

لكن في الدقيقة 30 تعادل أصحاب الأرض بهدف أحرزه جيسوس بعد تمريرة رائعة من كيفين دي بروين.