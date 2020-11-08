بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي (1 - 1)

وأقيمت المبارة على ملعب الاتحاد، حيث التقى الفريقان، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من "البريميرليج".
Goal! Mo Salah scores from the spot after Mane was fouled by walker. Manchester City 0:1 Liverpool #MCILIV pic.twitter.com/IcG2v39fLr— Football viewing centre (@viewing_centre) November 8, 2020
ووقع فريق ليفربول في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، أمام مانشستر سيتي، خارج قواعده على ملعب "الاتحاد".
شارك نجم منتخب مصر محمد صلاح، كأساسي منذ البداية وسجل هدف الفريق الوحيد في الدقيقة 13 من الشوط الأول.
Gabriel Jesus Goal vs Liverpool— TWEETSQUARE (@MikelDonArteta) November 8, 2020
Nice Finish #MCILIV pic.twitter.com/33zilIfeue
لكن في الدقيقة 30 تعادل أصحاب الأرض بهدف أحرزه جيسوس بعد تمريرة رائعة من كيفين دي بروين.
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