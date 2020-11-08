إصابة صامويل إيتو في حادث سير خطير بالكاميرون

أصيب نجم كرة القدم الكاميروني السابق، صامويل إيتو، اليوم الأحد، في حادث سير، على طريق في غرب البلد الأفريقي.

وقال موقع "فرانس فوتبول" أن اللاعب الكاميروني أصيب في منطقة الرأس، لكن الحادث الخطير لم يسفر عن وقوع وفيات.

وكان اللاعب البالغ من العمر 39 عاما، على الطريق المعروفة بـ"نيكونغ سامبا - دوالا"، غربي الكاميرون.

وتضررت السيارة التي كان يستقلها إيتو بشكل بالغ، بينما جرى نقل اللاعب إلى المستشفى حيث يخضع الآن للمراقبة الطبية.

وكتب الصحفي الكاميروني، مارتن كاموس، في تغريدة على موقع تويتر، إنه تحدث إلى إيتو، فوجده في صحة جيدة.

وأضاف أن الأطباء يجرون مزيدا من الفحوص الإضافية للتأكد من سلامة مهاجم كرة القدم السابق لكل من برشلونة السابق وإنتر ميلان الإيطالي.

وكان إيتو أعلن اعتزاله للعب كرة القدم في سبتمبر 2019، بعد مسيرة حافلة امتدت 22 عاما وحقق فيها شهرة واسعة.

ويعد إيتو مستشارا خاصا لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد.