مشاهد أثارت القلق... مشادة بين محمد صلاح وساديو ماني في مباراة ليفربول الأخيرة

تداولت وسائل الإعلام العالمية ما وصفته بمشادة نشبت بين الدولي المصري، محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، خلال مباراة ليفربول الأخيرة أمام مانشستر سيتي.

نشرت صحيفة "الديلي ستار" البريطانية تفاصيل تلك الواقعة، التي جاءت مباشرة عقب تسجيل محمد صلاح هدف ليفربول من ركلة جزاء حصل عليها ماني.

ولكن بعد تسجيل الهدف تبادل صلاح وماني الحديث في لقطات لم تظهر ما يقولانه، ولكن بدى على محمد صلاح الغضب وأشار لماني بضرورة الصمت وعدم التحدث معه.

ولم يطلق اللاعبان أية تصريحات تتعلق بما ورد من كواليس تلك المشادة.

كما رفض يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التطرق إلى هذه المشادة ولا كواليسها.

ولكن عبر عدد من مستخدمي مواقع التواصل عن قلقهم، بسبب ما يظهر عليه من مشاعر سلبية متبادلة بين اللاعبين الأفريقيين.

يبدو أن هناك مشكلة حدثت بين صلاح وساديو ماني تتعلق بضربة الجزاء الذي تسبب فيها ماني وسددها صلاح بنجاح

رغم أن معظم الشوط الأول شهدت تمريرات رائعة بينهم



استطاع اللاعبان احتواء أزمة حدثت العام الماضي في مباراة بيرلي والتي خرج ماني فيها غاضبا اعتراضا على تغييره وعدم تغير صلاح pic.twitter.com/tVsAKtWXPZ — شهيرة حبيب العلوي (@shaheeraalalawi) November 8, 2020

​وقال البعض إن ساديو ماني غاضب من تسليط الضوء دوما على محمد صلاح، وعدم منحه حقه في الإنجازات التي يحققها الريدز على الدوام.

لقطه سيئه متكررة من ماني بعد هدف صلاح



صلاح المره دي غيييير🔥 انا مع صلاح pic.twitter.com/Eri1gbZUSX — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) November 8, 2020

​وتعادل ليفربول مع مانشستر سيتي بهدف لكل منهما في الجولة الثامنة من مبارات الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمر ليغ".

وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 13، قبل أن يعادل خيسوس النتيجة في الدقيقة 30 من زمن اللقاء.