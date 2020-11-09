يوفنتوس يريد بيع كريستيانو رونالدو في الصيف

أشارت تقارير إعلامية إلى رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في بيع البرتغالي المتألق في صفوفه كريستيانو رونالدو، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فبحسب ما نقله موقع "آس" الإسباني، تدرس إدارة النادي الإيطالي خيار بيع اللاعب، بسبب الظروف المالية التي يمر بها الفريق التي تسببت بها جائحة كورونا، بالإضافة لراتبه المرتفع.

ويمتد عقد كريستيانو رونالدو، مع يوفنتوس حتى يونيو 2022، ولكن مسؤولو يوفنتوس يدرسون حاليا بدلا من تمديد عقد اللاعب، بيعه في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل الحصول على الأموال جراء عملية البيع.

يحصل صاحب الـ 35 ربيعا، برفقة نادي السيدة العجوز، على راتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو، وهو ما يمثل خمسة أضعاف راتب اللاعب الأعلى أجرا في الفريق من بعده زميله في الهجوم الموهوب الأرجنتيني باولو ديبالا.

يذكر بأن البرتغالي تعرض لإصابة في مباراته الأخيرة في بطولة الدوري الإيطالي، ليقرر مدرب الفريق إخراجه دافعا مكانه الأرجنتيني ديبالا.