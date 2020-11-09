بعد تحقيقها إنجازا غير مسبوق... هذا ما قالته ميار الشريف عن محمد صلاح

حققت البطلة المصرية، ميار الشريف، أمس الأحد، إنجازا تاريخيا جديدا لبلادها، إذ توجت بلقب دورة تشارلستون، إحدى بطولات فئة "تشالنج".

وأقيمت منافسات البطولة في الولايات المتحدة، وحازت ميار الشريف على اللقب الجديد بعد فوزها في المباراة النهائية على منافستها البولندية، كاتارزينا كاوا، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما 6-2 و6-3.

وتسبب ذلك الفوز في تحقيق ميار الشريف قفزة تاريخية في التصنيف العالمي لمحترفات التنس الصادر، اليوم الاثنين، بتقدمها 32 مركزا، لتحتل المرتبة 132 عالميا، في إنجاز تاريخي لم يشهده التنس النسائي المصري من قبل، بحسب موقع "wtatennis".

وفي أول تعليق لها على الفوز في دورة "تشارلستون"، عبرت ميار الشريف عن "سعادتها الغامرة بعد تحقيقها هذا الحلم الكبير".

وكشفت أمس الأحد في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أنها "سعيدة بمتابعة اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح لها، وسوف تتحدث معه لإبلاغه بإنجازها الكبير".

يشار إلى أن ميار شريف أول مصرية تشارك في الأدوار الرئيسية لإحدى بطولات التنس الكبرى.

وودعت شريف البالغة من العمر 24 عاما رولان غاروس بعد هزيمتها بصعوبة أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا الرابعة عالميا والثانية في البطولة، بنتيجة 6-7 و6-2 و6-4، في مباراة استمرت ساعتين و15 دقيقة.

وقالت ميار، التي حصلت على 69 ألف دولار جائزة، وهو مبلغ أكثر من نصف ما حصلت عليه من جوائز مالية طوال مسيرتها: "لا أعتقد أني قدمت أفضل ما لدي، وأعتقد أنه كان بإمكاني القيام بالكثير من الأشياء بشكل أفضل".

وواصلت: "لكنك تعرف ماذا؟ أودع البطولة بشكل إيجابي، متحمسة للعمل بجدية أكبر، لأنني رأيت مستوى البطولة ورأيت أنه رغم عدم تقديم أفضل ما لدي كنت قريبة من الفوز على واحدة من أفضل اللاعبات في العالم، لذلك سأواصل العمل بجدية أكبر".

وأردفت: "لا زلت أملك مساحة كبيرة للتطوير والتحسن ما يمنحني المزيد من الأفضلية والدافع، ولا أستطيع الانتظار للعودة للملعب والتدريب والعمل بجدية أكبر، للعودة واللعب على هذا المستوى".

وأضافت: "كنت أستمتع بالمباراة. هذه هي الحقيقة، وشعرت بأنني موجودة حيث أنتمي، في الملاعب الكبيرة التي تحظى باهتمام جميع الناس هنا، يتملكني شعور رائع، أود اللعب في أحد هذه الملاعب مرة أخرى، وأثق في أني سأعود لألعب هنا".