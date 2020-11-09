جدو يتحدث عن وجهته القادمة وعرض نادي البنك الأهلي

كشف لاعب كرة القدم المصري، محمد ناجي جدو، اليوم الاثنين، عن عدم استقراره على وجهته القادمة حتى الآن، قائلا إنه يدرس أكثر من عرض في الفترة الحالية لاختيار الأفضل له.

وقال مهاجم الأهلي والجونة ومنتخب مصر السابق، لموقع "سوبر كورة"، إنه سيحسم مستقبله خلال الأسبوع القادم بعد الاستقرار على اسم النادي الذي سيوقع معه.

وعن الأنباء التي أشارت إلى انتقاله إلى نادي البنك الأهلي، أوضح أنه أجرى مفاوضات مع النادي ولكن لم يحسم الانتقال إليه حتى الآن.

ولعب جدو في صفوف الاتحاد السكندري والأهلي والإنتاج الحربي والجونة في الدوري المصري، وحصل على لقب هداف بطولة أمم إفريقيا عام 2010 وهي آخر بطولة توج بلقبها منتخب مصر.