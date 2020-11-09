عمر السومة يثير جدلا بإشارة غريبة في مباراة العين في دوري محمد بن سلمان

تسببت حركة قام بها السوري عمر السومة، لاعب النادي "الأهلي" السعودي، في إثارة الكثير من الجدل حول مغزى فعله بعدما سجل هاتريك في مباراة العين بالجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ذكرت ذلك صحيفة "المواطن" السعودية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن حركة السومة جعلته يبدو وكأنه يسخر من الانتقادات الإعلامية التي تعرض لها مؤخرا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الكثيرين فهموا أن السومة يقصد بحركته تلك أنه لا يرى من ينتقده، مما تسبب في إثارة غضب الإعلاميين والجماهير كون اللاعب السوري رد بشكل غير لائق".

وتابعت: "اعترف الناقد الرياضي حسن عبدالقادر أن اللاعب السوري وجه له إشارة أنه لا يراه وذلك بعد أن انتقده في أول 3 جولات من الدوري معتبرا أنه لم يعرف طريق الشباك".

وأوضحت الصحيفة أن "عبد القادر أكد أن اللاعب السوري ليس فوق النقد مضيفا أن النقد جعله يعرف طريق الشباك في الجولة الرابعة".

وأصبح السومة أول لاعب يسجل "هاتريك" في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم".

وتمكن السومة من خلال مشاركاته في مباريات الدوري السعودي من تحقيق 8 هاتريك وهو رقم قياسي لم يتمكن أي لاعب من تحقيقه في الألفية، وكذلك في تاريخ المسابقة.

ونجح اللاعب السوري في توصيل رسالة تهديد للمغربي عبد الرزاق حمد الله بأنه سينافس على لقب هداف الدوري السعودي مبكرا.