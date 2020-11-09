برشلونة يكشف عن مدة غياب مهاجمه أنسو فاتي

خضع مهاجم نادي برشلونة الإسباني أنسو فاتي، اليوم الاثنين، لعملية جراجية في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى.

ونشر نادي برشلونة في تغريدة عبر موقعه الرسمي على "تويتر" خبر العملية الجراحية، مؤكدا أن مدة غياب فاتي ستصل إلى 4 أشهر.

LATEST NEWS | Ansu Fati has successfully undergone surgery for the internal mensicus injury in his left knee; the operation was performed by Dr. Ramon Cugat under the supervision of the Club's medical services.



ALL THE DETAILS: https://t.co/cLAW4W9USg pic.twitter.com/4SGu1aH0C3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 9, 2020

وكان فاتي، قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة برشلونة مع ريال بيتيس، السبت الماضي، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وسيغيب فاتي عن مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا حتى نهاية مباريات دور الـ16، وعلى الأغلب سيكون جاهزا في دور ربع النهائي في حال تأهل النادي الكتالوني.