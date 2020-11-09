محمد صلاح يصل إلى مطار القاهرة... فيديو

وصل اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى مطار القاهرة، مساء اليوم الاثنين، للمشاركة مع منتخب مصرفي مباراتي الذهاب والإياب ضد منتخب توجو والمقرر إقامتهما يومي 14 و17 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري، مشيرا إلى أن سلطات مطار القاهرة الدولي أنهت إجراءات وصول محمد صلاح من خلال استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي، فور وصوله على متن طائرة مصر للطيران القادمة من لندن".

يذكر أن أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة السعودي، انضم لتدريب المنتخب الوطني، ليصبح أول المحترفين المنضمين لصفوف الفراعنة استعدادا لمباراتي توجو ذهابا وإيابا، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.