قلق بريطاني بعد ظهور محمد صلاح في حدث "استثنائي" بالقاهرة... صور وفيديو

وتداول عدد من وسائل الإعلام العربية والعالمية صور ومقاطع فيديو من حضور محمد صلاح لحفل زفاف شقيقه نصر صلاح المقام في حي مدينة نصر في القاهرة.
صور| شقيق #محمد_صلاح يرقص مع عروسه في حفل زفافهماhttps://t.co/ufnNeVB9in pic.twitter.com/WFOrg8UfML— بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) November 10, 2020
وأبدى عدد من الصحفيين البريطانيين عن قلقهم من حضور محمد صلاح حدثا استثنائيا يشهد حشودا من الناس، وسط تفشي وانتشار جائحة "كوفيد 19"، مما قد يعرضه لخطر التعرض للعدوى.
Mohamed Salah was in attendance at Nasr Salah's wedding, his brother, in Cairo prior to meeting up with the national team. 🇪🇬 pic.twitter.com/slIkkCQf16— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) November 10, 2020
ولكن لفت آخرون، مثل الصحفي، ديفيد كوب، المقرب من نادي ليفربول، إلى أن محمد صلاح كان مرتديا طوال حفل الزفاف للكمامة ويسعى لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي لحماية نفسه من أي عدوى.
#محمد_صلاح يوجه التحية لأطفال طنطا فى حفل زفاف شقيقه@MoSalah pic.twitter.com/07YrPezdd1— اليوم السابع (@youm7) July 5, 2018
صور جديدة من ظهور #محمد_صلاح فى حفل زفاف شقيقهhttps://t.co/vaRs981Em2 pic.twitter.com/96bcyJirbk
— اليوم السابع (@youm7) November 9, 2020
وجاء وصول محمد صلاح إلى القاهرة وحضوره حفل الزفاف، قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر للاستعداد لمواجهة توغو في مباراتي الإياب والذهاب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022، المقرر إقامتها يومي 14 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
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