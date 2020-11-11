المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي يقترب من اللعب في الدوري المصري

كشفت تقارير صحفية أن المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي على أعتاب الانضمام لأحد الأندية المصرية للعب ضمن صفوفه في الدوري المصري الممتاز في صفقة مدوية.

نقل موقع "الوطن سبورت" عن مصدر داخل نادي "بيراميدز"، قوله إن أحد وكلاء اللاعبين عرض على إدارة النادي التعاقد مع المهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر أن "اللاعب الإيطالي يبقى بالفعل ضمن المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق هذا الصيف، لكننا ندرس الأمر بعناية فائقة".

وتابع "أكثر ما يثير تخوفنا بشأن بالوتيلي رغم أنه ضمن أبرز المرشحين للانتقال لصفوف الفريق على الرغم من اسمه الكبير في عالم كرة القدم، وتألقه اللافت سابقا بكبرى الأندية الأوروبية والمنتخب الإيطالي هو أخلاقياته وتصرفاته الطائشة التي تصدر منه في بعض الأحيان".

وواصل قائلا "يبقى بالوتيلي اسم كبير في عالم كرة القدم، وبالتأكيد لو نجحنا في التعاقد معه سوف يمثل إضافة كبيرة للفريق حال نجح في استعاد مستواه المعهود عنه، رفقة كبرى الأندية التي لعب لها أمثال مانشستر سيتي، وميلان".

وانضم بالوتيلي صيف العام الماضي من "مرسيليا" الفرنسي الى "بيريشيا"، نادي المدينة التي نشأ فيها مع والديه بالتبني، إلا انه لم يرتق إلى مستوى التطلعات حيث ساهم بخمسة أهداف فقط في 19 مباراة، قبل أن يفسخ النادي عقده بسبب غيابه عن التداريب عقب استئناف منافسات الدوري الفرنسي في مايو/ أيار الماضي إثر توقفها بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

ونجحت إدارة نادي "بيراميدز" في إبرام عدد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بضم شريف إكرامي وأحمد فتحي من النادي الأهلي في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، ومحمود وادي من نادي المصري البورسعيدي.