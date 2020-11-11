تقاضاها بالخطأ... برشلونة يطالب نيمار برد 10 ملايين يورو

وقالت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" إن "إدارة برشلونة تعتقد أنها أجرت حسبة خاطئة بخصوص إحصاء الضرائب التي على نيمار دفعها، وبناء عليه منحته 10 ملايين دولار إضافية عن طريق الخطأ".

ورحل نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي في صيف عام 2017، مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة عرفتها كرة القدم حتى الآن، وذلك بعد 4 مواسم قضاها في "كامب نو".

يذكر أن المبلغ المذكور ليس محل النزاع الوحيد بين نيمار وبرشلونة، حيث فاز النادي بدعوى قضائية ضد اللاعب قبل أشهر بخصوص مكافآت، اضطر نيمار على أثرها لدفع 6.7 مليون يورو لبرشلونة.