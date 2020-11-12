السودان وغانا يلتقيان في تصفيات أمم أفريقيا 2022

يستضيف منتخب غانا لكرة القدم نظيره السوداني على ملعب كيب كوست، مساء اليوم الخميس، في منافسات الجولة الثالثة من مباريات "المجموعة سي" من تصفيات بطولة أمم أفريقيا، التي تقام في الكاميرون عام 2022.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مشيرة إلى أن "اللقاء يعتبر المباراة الرسمية الأولى للمدرب الفرنسي هوبير فيلود، بعد إعلانه مدربا لـ "صقور الجديان" في فبراير/ شباط الماضي".

ولفتت إلى أن المنتخب السوداني خاض 6 مباريات لإعداد اللاعبين بداية من مباراة إريتريا ومواجهتي تشاد ثم تونس وتوغو وإثيوبيا، يوم الجمعة الماضي، في الطريق إلى مباراة غانا.

وذكرت الوكالة أن المنتخب السوداني وصل إلى غانا، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأدى 4 تدريبات ركز خلالها الجهاز الفني على الجانبين البدني والتكتيكي.

ويحتل المنتخب السوداني المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتفوق عليه منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني بالمواجهات المباشرة، بينما تتصدر غانا المجموعة بـ 6 نقاط.