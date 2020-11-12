محمد صلاح يدخل قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ إفريقيا

احتل اللاعب المصري، نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، المركز الثامن في قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ قارة إفريقيا، التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الخميس.

وجاء دخول صلاح في القائمة، في أعقاب النجاحات التي حققها مع "الريدز" وتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز 2020، وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وفي صدارة القائمة، جاء رئيس ليبيريا الحالي، جورج وايا، المهاجم السابق لفريق ميلان الإيطالي واللاعب الإفريقي الوحيد الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 1995.

وفي المركز الثاني جاء أسطورة الكاميرون السابق صامويل إيتو، الفائز بـ3 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي المركز العاشر بالقائمة، جاء المهاجم السنغالي ساديو ماني زميل صلاح في ليفربول.

8. Mo Salah

3. Didier Drogba



The best African footballers of all time pic.twitter.com/28iJwoJ645 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 9, 2020

​ووفقا للصحيفة فإن ترتيب القائمة جاء كالتالي:

جورج وايا (ليبيريا)

صامويل إيتو (الكاميرون)

ديديه دروغبا (كوت ديفوار)

عبيدي بيليه (غانا)

يايا توريه (كوت ديفوار)

روجيه ميلا (الكاميرون)

نوانكو كانو (نيجيريا)

محمد صلاح (مصر)

مايكل إيسيان (غانا)

ساديو ماني (السنغال).

ويقدم محمد صلاح أداء مميزا ويحقق أرقاما قياسية، منذ انضمامه إلى صفوف ليفربول في صيف 2018 من روما، وحتى الآن.

فقد أحرز النجم المصري 81 هدفا في 116 مباراة، بقميص "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".