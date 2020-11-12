"كورونا" يضرب النادي الأهلي المصري

ونقل موقع "الوطن سبورت" عن مصدر، قوله إن "عدلي القيعي يوجد حاليا في أحد المستشفيات بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، حيث كان مستشار الأهلي قام بعمل مسحتين لكنهما لم يظهرا إصابته بكورونا، إلا أن المسحة الثالثة أثبتت إيجابية الفيروس لديه".
اللهم أشفيه وعافيه واشفي كل مريض يارب— ahmed higazy (@ahmedhigazy44) November 12, 2020
صدى البلد: إصابة عدلي القيعي بـ فيروس كورونا وحجزه فى المستشفى بعد جراء مسحة طبية وتبين أن النتيجة إيجابي.
تمنياتنا له ولكل المصابين بالشفاء أن شاء الله. pic.twitter.com/tvSoroSdzO
وأوضح أن "أسرة عدلي القيعي فضلت خضوعه للعلاج في المستشفى من أجل تلقي العلاج، نظرا لكبر سنه، إلا أنه بصحة جيدة في الوقت الحالي".
وكان محمد، نجل عدلي القيعي، أصيب بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، وتم عزله ليتلقى بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة المصرية، لكن حالته تحولت لسلبية، خلال الساعات الماضية.
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