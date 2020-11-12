"كورونا" يضرب النادي الأهلي المصري

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن المهندس عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالمارد الأحمر والإعلامي بقناة الأهلي، أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتم حجزه في أحد المستشفيات، للاطمئنان عليه، لكنه بصحة جيدة في الوقت الحالي.

ونقل موقع "الوطن سبورت" عن مصدر، قوله إن "عدلي القيعي يوجد حاليا في أحد المستشفيات بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، حيث كان مستشار الأهلي قام بعمل مسحتين لكنهما لم يظهرا إصابته بكورونا، إلا أن المسحة الثالثة أثبتت إيجابية الفيروس لديه".

اللهم أشفيه وعافيه واشفي كل مريض يارب

صدى البلد: إصابة عدلي القيعي بـ فيروس كورونا وحجزه فى المستشفى بعد جراء مسحة طبية وتبين أن النتيجة إيجابي.



تمنياتنا له ولكل المصابين بالشفاء أن شاء الله. pic.twitter.com/tvSoroSdzO — ahmed higazy (@ahmedhigazy44) November 12, 2020

وأضاف المصدر أن "نجل عدلي القيعي كانت عينته الأولى جاءت إيجابية، لكنها تحولت مؤخرا إلى سلبية، بينما القيعي أصبح إيجابي كورونا في الوقت الحالي".

وأوضح أن "أسرة عدلي القيعي فضلت خضوعه للعلاج في المستشفى من أجل تلقي العلاج، نظرا لكبر سنه، إلا أنه بصحة جيدة في الوقت الحالي".

وكان محمد، نجل عدلي القيعي، أصيب بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، وتم عزله ليتلقى بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة المصرية، لكن حالته تحولت لسلبية، خلال الساعات الماضية.