صراع بين منتخب مصر ونظيره المغربي على ضم لاعب والأخير يختار أسود الأطلسي

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانا يوضح موقفه من ضم رامز حفظ الله لاعب فريق ميلوال الإنجليزي، والذي يحمل الجنسيتين المصرية والمغربية.

ووفقا لبيان الاتحاد المصري، قال ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، إن "مسئولي اتحاد الكرة المصري قاموا بمخاطبة نادي ميلوال الإنجليزي في 4 أكتوبر الماضي بطلب منه، لضم اللاعب رامز حفظ الله، لمعسكر شباب الفراعنة خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف أنه "طلب خضوع رامز حفظ الله لاختبار فني في معسكر الفراعنة على أن يخوض مباراة ودية خلال فترة تواجده، لكن لم يصل أي رد على الخطاب، سواء من النادي أو اللاعب".

وتابع، "أعلن الاتحاد المغربي، أمس الأربعاء، ضم رامز حفظ الله لصفوف شباب أسود الأطلسي، على الرغم من طلب اتحاد الكرة المصري، ضم اللاعب فى خطاب رسمي أرسله إلى النادى الإنجليزي".

يشار إلى أن منتخب مصر للشباب، يستعد لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلي 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.