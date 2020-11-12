لقطة غريبة.. الحكم يعتدي على مدرب السودان ويسقطه أرضا أمام غانا.. فيديو

قام حكم مباراة غانا والسودان ضمن تصفيات أمم أفريقيا، بالاعتداء على المدير الفني للمنتخب السوداني هوبير فيلود في مشهد غريب بالمباراة التي أقيمت اليوم الخميس.

جاء ذلك أثناء اعتراضات من جانب الجهاز الفني للمنتخب السوداني، حيث احتد الحكم السنغالي ماجيتي نداي على المدرب الفرنسي ودفعه بيده في الصدر فسقط أرضًا.

ماذا يجري هنا؟ ⚠️ هل اعتدى الحكم على مدرب #السودان لقطة غريبة 😮



تصفيات #كأس_أمم_إفريقيا 🔥 pic.twitter.com/G5mCiMKmaV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2020

وانفعل المدرب بعد الاعتداء الذي تعرض له فقام حكم المباراة بالعودة إليه وأشهر البطاقة الصفراء في وجهه.

ويعتبر الحكم ماغيتي نداي من الأسماء البارزة في الكرة الأفريقية مؤخرًا حيث أدار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي في القاهرة.

تصفيات كأس امم افريقيا | السودان 0 × 1 غانا | هدف اول غانا ايو من فاول رااائع 👏🏻👏🏻👏🏻 HD



Via : @if24hd_ pic.twitter.com/ngMjrPPVVm — فهد منتخبات (@ibszcpoiow295) November 12, 2020

وتلقى منتخب السودان ضربة جديدة في مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، عقب خسارته 2-0 أمام مضيفه منتخب غانا اليوم الخميس في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة للتصفيات.

تصفيات كأس امم افريقيا | السودان 0 × 2 غانا | هدف غانا الثاني HD



Via : @if24hd_ pic.twitter.com/vmHmkowfvq — فهد منتخبات (@ibszcpoiow295) November 12, 2020

وتجمد رصيد منتخب السودان، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في المجموعة، عند 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف منتخب جنوب أفريقيا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي يلاقي ضيفه منتخب ساوتومي وبرونسيب، متذيل الترتيب بلا نقاط، غدا الجمعة في الجولة ذاتها.

في المقابل، ارتفع رصيد منتخب غانا، الذي يمتلك أربعة ألقاب في البطولة، إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ليعزز موقعه في الصدارة، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي.