أهداف مباراة الجزائر وزيمبابوي 3-1 في تصفيات أمم أفريقيا... فيديو

حقق المنتخب الجزائري فوز مهم، مساء الخميس، على حساب ضيفه منتخب زيمبابوي بنتيجة 3-1، في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

أنهى المنتخب الجزائري الشوط الأول متقدما بهدفين، سجل الأول بغداد بونجاح في الدقيقة 31، بعد أن إستغل خطأ حارس زيمبابوي في التعامل مع تسديدة سفيان فيغولي.

تصفيات كأس امم افريقيا | الجزائر 1 × 0 زامبيا | هدف اول الجزائر بغداد بونجاح HD



Via : @if24hd_ pic.twitter.com/FrbkriGtiz — فهد منتخبات (@ibszcpoiow295) November 12, 2020

وأضاف فيغولي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 43، بعد أن رفع له رياض محرز كرة ممتازة، فقابلها نجم جلطة سراي برأسية جميلة في شباك الضيوف.

تصفيات كأس امم افريقيا | الجزائر 2 × 0 زامبيا | هدف الثاني الجزائر سفيان اسيست رياض محرز 🤩🤩👏🏻👏🏻 HD



Via : @if24hd_ pic.twitter.com/satAVbRUPj — فهد منتخبات (@ibszcpoiow295) November 12, 2020

وأضاف رياض محرز الهدف الثالث في الدقيقة الـ 67، حيث تقدم نجم مانشستر سيتي بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، ومر من المدافعين ببراعة، وسجل الكرة في الشباك بإقتدار.

تصفيات كأس امم افريقيا | الجزائر 3 × 0 زامبيا | هدف الثالث الجزائر رياض محرز 🤩🤩🔥🔥 HD



Via : @if24hd_ pic.twitter.com/ci8UdxWIe0 — فهد منتخبات (@ibszcpoiow295) November 12, 2020

وتمكن منتتخب زيمبابوي من تقليص الفارق في الدقيقة 80 من عمر المباراة، بهدف جميل سجله اللاعب تينوتيندا كاديويري.

تصفيات كأس امم افريقيا | الجزائر 3 × 1 زيمبابوي | هدف اول زيمبابوي HD



Via : @if24hd_ pic.twitter.com/DWfV8D18z4 — فهد منتخبات (@ibszcpoiow295) November 12, 2020

بهذا الفوز يصبح رصيد الخُضر 9 نقاط، في صدارة المجموعة الثامنة، وتجمد رصيد منتخب زيمبابوي عند 4 نقاط، لكنه بقي الثاني في الترتيب.